Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki Play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un Play-off turlarındaki muhtemel rakipleri belli oldu.
BEŞİKTAŞ
UEFA Avrupa Konferans Ligi, 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi durumunda Play-off turlarında Aris-Dinamo Kiev mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü'yle 10 Ağustos saat 20.00'da ilk maçına çıkacak, ardından 17 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da rövanş mücadelesi oynanacak.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi, 3. ön eleme turunda Maribor'u elemesi halinde Play-off turunda Twente-Riga mücadelesinin kazananıyla eşleşecek.
Sarı-lacivertliler, Maribor ile 3. ön eleme turundaki ilk maçına 10 Ağustos saat 21.00'da çıkacak. Karşılaşmanın rövanş mücadelesi ise 17 Ağustos saat 21.15'te başlayacak.
GALATASARAY
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22.00'da oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanş maçları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'ya elenip UEFA Avrupa Ligi’ne kalması durumunda ise Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
ADANA DEMİRSPOR
UEFA Avrupa Konferans Ligi, 3. ön eleme turunda Adana Demirspor, Osijek'i elemesi durumunda, Play-off turlarında Olympiacos-Genk karşılaşmasının mağlubuyla oynayacak.
Mavi şimşekler 10 Ağustos saat 20.00'da Osijek karşısında 3. ön eleme turunun ilk maçına çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 17 Ağustos 21.00'da oynanacak.
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