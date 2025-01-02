Türk teknik direktör Muhsin Ertuğral Güney Afrika Süper Ligi'nde

Muhsin Ertuğral, Güney Afrika Süper Ligi takımlarından Cape Town City'nin teknik direktörü oldu.

Milli takımlarda teknik danışman olarak görev alan tecrübeli teknik adam, daha önce Süper Lig’de de çalışmış ve sonrasında birçok Güney Afrika ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME



Ertuğral'ın sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Cape Town City, Güney Afrika Süper Ligi'nde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.



Güney Afrika ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ertuğral’ın takımının başına geçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyulduğu dile getirildi.