Türk Telekom, Avrupa sahnesinde

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında yarın deplasmanda London Lions ile karşılaşacak.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki Coppper Box Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 22.30'da başlayacak.



İki takımın da 2'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken Türk Telekom 5'inci, London Lions ise 6'ncı sırada yer alıyor.



Mavi-beyazlılar, London Lions ile daha önce oynadığı 3 maçın 2'sinden galibiyetle ayrıldı.