Türk Telekom, Galatasaray'ı 2 farkla geçti
Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Galatasaray MCT Technic'i 83-81 yendi.
Bu sonuçla başkent ekibi ligdeki 2. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılılar 3. mağlubiyetini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Alper Gökçebel
Türk Telekom: Smith 10, Devoe 12, Alexander 7, Doğuş Özdemiroğlu 10, Berkan Durmaz 8, Simonovic 9, Usher 4, Allman 19, Bankston 2, Ata Kahraman 2
Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Can Korkmaz, Palmer 22, Gillespie 4, White 14, Cummings 13, Rıdvan Öncel, Meeks 5, Muhsin Yaşar 8, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Bishop 7
1. Periyot: 22-19
Devre: 46-40
3. Periyot: 62-67
