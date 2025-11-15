Türk Telekom, Mersin'i 14 farkla geçti
15.11.2025 18:26
AA
Mersin Spor, Türk Telekom’u ağırladı. Karşılaşmayı 96-82’lik skorla konuk Türk Telekom kazandı.
Basketbol Erkekler Süper Lig 8’inci haftasında Mersin Spor, Türk Telekom’u ağırladı. Karşılaşmayı 96-82’lik skorla konuk Türk Telekom kazandı.
HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs, Kartal Özmızrak 6, March 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Cruz 11, Ergi Tırpancı, White 6, Bentil 15
TÜRK TELEKOM: Deove 16, Berkan Durmaz 3, Alexander 14, Usher 5, Devon 24, Simonoviç 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Yavuz Tekin 2, Bankston 4
1’İNCİ PERİYOT: 22-25
2’NCİ PERİYOT: 36-48
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-75