Türk Telekom, Mersin'i 14 farkla geçti

15.11.2025 18:26

Anadolu Ajansı

AA

Mersin Spor, Türk Telekom’u ağırladı. Karşılaşmayı 96-82’lik skorla konuk Türk Telekom kazandı.

HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

 

MERSİN SPOR: Olaseni 14, Cobbs, Kartal Özmızrak 6, March 12, Leon Harun Apaydın, Koray Çekici 3, Cowan 15, Cruz 11, Ergi Tırpancı, White 6, Bentil 15

 

TÜRK TELEKOM: Deove 16, Berkan Durmaz 3, Alexander 14, Usher 5, Devon 24, Simonoviç 22, Doğuş Özdemiroğlu 6, Yavuz Tekin 2, Bankston 4

 

1’İNCİ PERİYOT: 22-25

 

2’NCİ PERİYOT: 36-48

 

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-75

