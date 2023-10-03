Türk temsilcilerinin Konferans Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ HAKEM
Siyah-beyazlıların, 19:45'te Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı mücadeleyi İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.
FENERBAHÇE'YE ALMAN HAKEM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile mücadele edecek.
Sarı-lacivertlilerin 22.00'da başlayacağı mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegeman yönetecek.
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