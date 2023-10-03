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Türk temsilcilerinin Konferans Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. Siyah-beyazlıların Lugano maçını David Fuxman yönetecek. Öte yandan Sarı-lacivertli ekibin Spartak Trnava mücadelesinde Sascha Stegeman düdük çalacak.

Türk temsilcilerinin Konferans Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ'A İSRAİLLİ HAKEM

Siyah-beyazlıların, 19:45'te Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı mücadeleyi İsrail Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.

FENERBAHÇE'YE ALMAN HAKEM

, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerin 22.00'da başlayacağı mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegeman yönetecek.

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