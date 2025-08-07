Türk vatandaşlığına geçti, Rusya'da kriz çıktı: "Masraflarımızı karşılayın"

TÜRK VATANDAŞI OLDU Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşı olan 19 yaşındaki heptatlet artık Türkiye için pistte yer alacak.

Ülkede yaşanan savaş nedeniyle uluslararası alanda sporcularına kısıtlama uygulanan ve bu durumdan ötürü şikayetçi olan Rus cephesinin, Yakuşina'nin Türkiye'yi seçmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"MASRAFLARI TÜRKİYE KARŞILAMALI"



Nefes'in haberine göre Rus yetkililer "Kariyerini Türkiye'de değil, Rusya'da yaptı. Yakuşina'yı biz yetiştirdik. Türkiye; bu sporcunun antrenman, kamp ve koç masrafların karşılamalı." ifadelerini kullandı.

