Türk vatandaşlığına geçti, Rusya'da kriz çıktı: "Masraflarımızı karşılayın"
Genç heptatlet Sofia Yakuşina'nın Türk vatandaşlığına geçmesi, Rusya'yı kızdırdı.
Rusya doğumlu heptatlet Sofia Yakuşina, kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı aldı ve harekete geçti.
TÜRK VATANDAŞI OLDU
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın devşirme programı kapsamında Türk vatandaşı olan 19 yaşındaki heptatlet artık Türkiye için pistte yer alacak.
RUSYA'DAN TEPKİ ÇEKTİ
2024 Rusya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak adından söz ettiren Yakuşina'nın Türk vatandaşlığına geçmesi Rusya'nın tepkisini çekti.
Ülkede yaşanan savaş nedeniyle uluslararası alanda sporcularına kısıtlama uygulanan ve bu durumdan ötürü şikayetçi olan Rus cephesinin, Yakuşina'nin Türkiye'yi seçmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi.
"MASRAFLARI TÜRKİYE KARŞILAMALI"
Nefes'in haberine göre Rus yetkililer "Kariyerini Türkiye'de değil, Rusya'da yaptı. Yakuşina'yı biz yetiştirdik. Türkiye; bu sporcunun antrenman, kamp ve koç masrafların karşılamalı." ifadelerini kullandı.
HUKUKÇULAR ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ayrıca haberde Sofia Yakuşina konusunun uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi için Rusya'da bazı hukukçuların çalışma başlattığı iddia edildi.
