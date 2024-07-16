Türk yüzücülerden rekorlarla gelen şampiyonluklar

Geçtiğimiz hafta Litvanya'da yapılan Paletli Yüzme Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Adasu Ramazanoğlu ve Berk Yavuz Aslan tarihi başarılar elde ettiler.

Adasu Ramazanoğlu 400 metre su üstünde altın madalya, Berk Yavuz Aslan da Türkiye Rekoru kırarak 400 metre çift palette altın madalya kazanırken, 200 metre çift palette de bronz madalya kazandılar.



Bu hafta sonu Belgrad'da yapılan ‘Havuz Apneası’ yarışlarında kazanılan madalyalar şu şekilde:



Adasu Ramazanoğlu



8x50m Speed Apnea Dünya 1.'liği



4x50m Speed Apnea Dünya 1.'liği



ve dünya rekoru



2x50m Speed Apnea Dünya 1.'liği



ve Dünya Rekoru,



Asya Ceren Yılmaz



8x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü



4x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü



2x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü,



Ege Kerem Yamanoğlu



8x50m Speed Apnea Dünya 2.'liği



4x50m Speed Apnea Dünya 3.'lüğü



2x50m Speed Apnea Dünya 2.'liği madalyalarını kazandılar.



Türk spor tarihinde ilk kez kızlarda 3 defa kürsüye 2'şer sporcuyla çıkıldı.



Milli takımlar baş antrenörü Canberk Babaoğlu” bu başarının yıllara dayanan bir çalışmanın ürünüdür.” dedi.

Özkan İlhan Hoca ile beraber zaman zaman sabahın 5.30'unda başladıkları antrenmanların 15-20 km mesafeyi bulduğu günlerce çalışmaların da olduğunu ve bu yorucu süreçlerin bile onları yollarından döndürmediğini söyleyen Babaoğlu “Biz iyi biliyoruz ki ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek ve ulusal marşımızı söyletebilmenin her zaman büyük bedelleri vardır. Sporcularımızla biz buna hazırdık , başarı ne kadar zor kazanılırsa o kadar değerlidir mantığıyla yola çıktık. Özkan İlhan ve Nilüfer Volkan hocalar, yöneticiler , sualtı sporları federasyonu ve de velilerinin destekleriye 3 dünya şampiyonluğu ayrıca 3 dünya rekoruna imza attık.” şeklinde konuştu.