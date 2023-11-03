NTV.COM.TR’ye geri dön

Turkcell Süper Kupa maçının tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.

Turkcell Süper Kupa maçının tarihi değişti

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

Daha önce yapılan açıklamada, müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...