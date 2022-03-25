Türkiye, 20. kez Dünya Kupası'nın dışında kaldı

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 10 maçta topladığı 21 puanla lider Hollanda'nın ardından 2. sırada yer alarak finaller için play-off oynama hakkı elde etti.



Milliler, tek maç eleme usulüyle oynanan play-off yarı finalinde 2016 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Portekiz ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrılarak Dünya Kupası hayallerini başka bahara bıraktı.

PENALTI GOLÜYLE GELEN UMUT, KAÇAN PENALTIYLA GİTTİ



Türkiye, elemelerde Letonya 2-1 yendiği maçta Burak Yılmaz'ın son dakikada attığı kritik penaltı golüyle play-off için umutlandı.



Letonya maçının ardından Cebelitarık'ı 6-0 ve Karadağ'ı 2-1 yenen milli takım, grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off hakkı kazandı.



Milliler, play-off yarı finalinde Portekiz karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen final için yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Skoru 2-1'e getirdikten sonra kazanılan penaltıyla beraberlik şansı elde eden Türkiye, Burak Yılmaz'ın penaltıyı değerlendirememesi üzerine bu fırsatı harcadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.



İLK DÜNYA KUPASI HEYECANI 1954'TE YAŞANDI



A Milli Futbol Takımı, 99 yıllık tarihinde Dünya Kupası finallerine sadece 2 kez katılabildi.



Türkiye, Dünya Kupası heyecanına ilk kez 1950 Dünya Kupası finalleri için ortak oldu. Milliler, Avusturya'ya iki maçta da yenilmesine karşın bu ülkenin finallere katılmama kararı almasıyla bir şans daha yakaladı. Finaller için Suriye ile karşılaşan A Milli Takım, rakibini 7-0 yenmesine rağmen, "masraflı olacak" gerekçesiyle Brezilya'daki finallere katılmaktan vazgeçti.



Türkiye, 1954'te ise "Franco" adlı İtalyan çocuğun çektiği kura sonucu finallere ilk kez gitme hakkı elde etti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta 4-1 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmayı 1-0 kazandı. O zamanki statü gereği tarafsız sahada (Roma) yapılan üçüncü maç 2-2 sonuçlanınca, iş kuraya kaldı. Franco adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını kazandı.



Finallerde, ilk maçında Almanya'ya 4-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, Güney Kore'yi 7-0 yenmeyi başardı. Kurallar gereği bir kez daha Almanya ile karşılaşan Türk Milli Takımı, 7-2'lik yenilgiyle 1954 Dünya Kupası finallerine veda etti.



Türkiye, 1958 Dünya Kupası Elemeleri'ne ise FIFA'nın maçlarını Asya grubunda oynatmak istemesi üzerine katılmadı.

BAŞARISIZ DÖNEM

1962 yılında Şili'de yapılan Dünya Kupası için elemelerde yeniden Avrupa grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Norveç'i iki maçta da yenmesine karşın Sovyetler Birliği'ne iki müsabakada da mağlup olarak finallere gidemedi.



İngiltere 1966 ve Meksika 1970 finalleri için elemelerde başarısız sonuçlar alan Türkiye, Almanya'da düzenlenen 1974 Dünya Kupası elemelerinde, İtalya'nın ardından grubunda ikinci olarak bir kez daha organizasyona katılma şansını yitirdi.



Ay-yıldızlı ekip, Arjantin 1978, İspanya 1982 ve Meksika 1986 elemelerinde de umduğunu bulamadı.

İTALYA 1990 KIL PAYI KAÇTI

Türkiye, 1990'da İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası finallerine katılma şansını son maçta elinden kaçırdı.



Sovyetler Birliği, Avusturya, Doğu Almanya ve İzlanda ile aynı grupta yer alan Türkiye, Sovyetler Birliği ile deplasmanda oynadığı son maçına final vizesi umuduyla çıktı. Bu maçı 2-0 kaybeden Türkiye, grupta 3. olurken, Sovyetler Birliği ve Avusturya, ilk iki sırayı alarak finallerde mücadele etme hakkını kazandı.



A Milli Futbol Takımı, ABD 1994 ve Fransa 1998 Dünya Kupası elemelerinde de amacına ulaşamadı.

2002'DE TARİHİ BAŞARI

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası finallerine 48 yıl sonra 2002'de ikinci kez katılma hakkı kazandı.



Elemelerde grup mücadelesini 21 puanla ikinci sırada tamamlayan milliler, play-off aşamasında Avusturya ile karşılaştı. Rakibine iki maçta 1-0 ve 5-0'lık skorlarla üstünlük kuran Türkiye, Dünya Kupası bileti aldı.



Milliler, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde yapılan 2002 Dünya Kupası'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tarihi bir başarıya imza attı.



Ay-yıldızlılar, organizasyonda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta yer aldı. Gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. Milli takım, son maçında ise Çin'i 3-0 yenerek gruptan averajla 2. sırada çıkmayı başardı.





İkinci turda Japonya'yı 1-0 yenmeyi başaran milliler, çeyrek finalde de Senegal'i "altın gol"le 1-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde tekrar Brezilya ile karşılaşan Türkiye, rakibine 1-0 yenilerek final şansını yitirdi.



Milliler, organizasyondaki son maçında ise Güney Kore'yi 3-2 yenerek üçüncü oldu.

2006 İSVİÇRE FRENİ

Türkiye, 2006 yılında Almanya'da düzenlenen 18. Dünya Kupası finallerine ise play-off'ta İsviçre'ye takılarak katılamadı.



Ay-yıldızlı ekip, rakibine ilk maçta 2-0 mağlup oldu. Türkiye, İstanbul'daki olaylı maçı 4-2 kazanmasına rağmen İsviçre, deplasmandaki gol averajıyla Dünya Kupası'na gitmeyi başardı.

2010 BÜYÜK DÜŞ KIRIKLIĞI

A Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika'da organize edilen 19. Dünya Kupası'na, eleme grubunda ilk 2'ye giremeyerek katılamadı.



Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın birinci olduğu grubu Bosna Hersek'in ardından üçüncü sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

2014'TE DE HÜSRAN

Türkiye, 2014'te Brezilya'da düzenlenen 20. Dünya Kupası'na, elemeleri geçemediği için katılma hakkı elde edemedi.



Hollanda, Romanya, Macaristan, Estonya ve Andorra ile aynı grupta bulunan milliler, 4. sırayı alarak finallerin yine dışında kaldı.

2018'DE ELEMELERE İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTİRDİ

﻿A Milli Futbol Takımı, 2018'de Rusya'da organize edilen Dünya Kupası'na, elemelerde başarı sağlayamaması nedeniyle katılma hakkı kazanamadı.



Milli takım, İzlanda, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova'nın yer aldığı eleme grubu müsabakalarına iyi başlamasına rağmen sonunu iyi getiremedi. Milliler, grubu 15 puanla 4. sırada tamamlayarak bir kez daha Dünya Kupası'na gidemedi.



Türkiye, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi ve finallere 5'i üst üste olmak üzere 20. kez katılamamanın üzüntüsünü yaşadı.