Türkiye 24 yıllık özlemi bitirmek için sahada, forvette kim oynayacak?

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık özlemi giderme yolunda ilk rakibi Romanya.

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası elemeleri play off yarı finaline çıkacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, futbolcularına güveniyor. Montella, “Hem takımımız, hem de ülke için çok önemli bir maç. Dünya kupası özlemini bitirmek istiyoruz. Romanya karşısında kendi futbolumuzu yansıtmalıyız. Tek maçlı turlar, final gibi geçer. Takımın şu ana kadar gösterdiği birlikteliği, bu maçta da göstermesi gerekiyor. Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Onun gibi tecrübeli isimlerle rakip olduğumda benim de motivasyonum artıyor.” dedi.

HOCALARI ÇOK TANIDIK

Rakip Romanya'nın başında, Türkiye'de A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu var.



Deneyimli teknik direktör ülkesininin 28 yıllık Dünya Kupası özlemine son vermenin hesaplarını yapıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Dolmabahçe'de oynanacak Türkiye - Romanya maçı saat 20'de başlayacak.

Kazanan Kosova - Slovakya eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası play off finalinde karşılaşacak.

MUHTEMEL 11



TÜRKİYE:

UĞURCAN

ZEKİ,SAMET (OZAN), ABDÜLKERİM, FERDİ

İSMAİL, HAKAN

ARDA, ORKUN, KENAN



BARIŞ