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Türkiye 3 - Tayland 0 (Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türkiye 3 - Tayland 0 (Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta)

A Milli Kadın Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ilk maçında Tayland’ı 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, bu sonucun ardından 9 maçta 7 galibiyete ulaştı. 

Polonya, Brezilya ve İtalya'nın arkasında 4. sırada bulunan Milli Takım, ilk 8 sırada yer alırsa finallere katılma hakkını elde edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi maç programı:

13 Haziran Perşembe:
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12.00 Türkiye-Brezilya

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