Türkiye A Milli Takımın FIBA 2023 Dünya Kupası Eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.



A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Okben Ulubay, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scott Jordan Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı, Samet Yiğitoğlu.