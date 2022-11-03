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Türkiye A Milli Takımın FIBA 2023 Dünya Kupası Eleme maçları aday kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı müsabakaların 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Türkiye A Milli Takımın FIBA 2023 Dünya Kupası Eleme maçları aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlılarımız, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda çalışmalarına başlayacak.

A Erkek Milli Takımımızın idari, teknik ve aday sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Türkiye A Milli Takımın FIBA 2023 Dünya Kupası Eleme maçları aday kadrosu açıklandı - 1

Buğrahan Tuncer, Furkan Haltalı, Okben Ulubay, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scott Jordan Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Sertaç Şanlı, Samet Yiğitoğlu.

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