Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalyaları topladı

Türkiye, 19. Akdeniz Oyunları'nda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, erkekler petank altın nokta ve kadınlar volo basamak finali yapıldı.



Olimpiyatlarda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.



Öztürk, Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı.

BAHAR ÇİL'DEN ALTIN MADALYA

Olimpiyatlarda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.

Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.

İbrahim Arslantaş

İBRAHİM ARSLANTAŞ ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş da erkekler petank altın nokta disiplininde Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 yenerek şampiyon oldu ve altın madalyaya hak kazandı.

İbrahim Çolak

Milli cimnastikçilerden İbrahim Çolak, olimpiyatlarda halka aletinde altın madalyaya uzandı.

Milli cimnastikçi Adem Asil ise aynı kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 14.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.