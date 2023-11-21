Türkiye-Almanya U17 maçında 7 gol

U17 Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'ya yenildi.



Milliler hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'ya 4-3 mağlup oldu.



Antalya'daki Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleye milli takım; Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Berk Metin Erdoğan, Emirhan Ağzıkara, Ege Araç, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yasir Boz, Enes Çinemre, Metin Şen, Emirhan Delikaya, Ferhat Yağız Usta ve Emre Erdoğan ilk 11'iyle başladı.

Rakibine 4-3 mağlup olan millilerin gollerini 23 ve 57'nci dakikalarda Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 77'nci dakikada Arda Ünyay atarken Almanya'nın gollerini 67'nci dakikada Niklas Swider, 83'üncü dakikada penaltıdan Adin Licina, 86 ve 90+3'üncü dakikalarda Naba Mensah kaydetti.

Millilerin, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü oynadığı ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.