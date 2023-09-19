NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 4'te 4 peşinde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Peru'yu 3-1 yenerek yoluna 3'te 3 ile devam eden Filenin Sultanları, Arjantin'i de yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 4'te 4 peşinde

İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti. A Milli Kadın Takımı, yarın dördüncü maçında ile karşı karşıya gelecek.

Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

TÜRKİYE-ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları, dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

20 Eylül Çarşamba günü TSİ 07.00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.

Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 4'te 4 peşinde - 1

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Elemelerde B Grubu’nda yer alan milliler, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:

20 Eylül Çarşamba

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye - Belçika

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...