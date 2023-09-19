Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 4'te 4 peşinde

İlk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 3'te 3 yaparak yoluna devam etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
Eleme gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
TÜRKİYE-ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları, dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
20 Eylül Çarşamba günü TSİ 07.00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
Elemelerde B Grubu’nda yer alan milliler, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.
Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:
20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika
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