Türkiye Atletizm Federasyonunda görev dağılımı yapıldı

Federasyonun açıklamasına göre yönetim kurulu toplantısı, TAF Başkanı Ahmet Karadağ'ın başkanlığında Ankara'da yapıldı. Yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapılırken, gündemdeki konular görüşüldü.



Başkan vekilliğine Nihat Bağcı, asbaşkanlık görevlerine ise Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Özgür Ulupınar, Abdullah Yılmaz ve Mehmet Münir Cura getirildi.

