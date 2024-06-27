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Avusturya-Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024'te Milli Takım'ın son 16 turu maçı tarihi belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman?

Avusturya-Türkiye maçı ne zaman? EURO 2024'te Milli Takım'ın son 16 turu maçı tarihi belli oldu

F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen , son 16'ya yükseldi. 2024 Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında , Hollanda'yı 3-2 yenmiş ve lider olarak son 16 bileti almıştı. A Milli Futbol Takımı da Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücade edecek. İşte, Türkiye-Avusturya maçı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇINDAN NOTLAR

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti.

Maçın 2. dakikasında Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Mücadelenin 51. dakikasında Hakan Çalhanoğlu attığı golle A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Tomas Soucek attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Çenk Tosun, maçın uzatma dakikalarında attığı golle skoru 2-1 yaptı.

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