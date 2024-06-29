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Türkiye-Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek

2 Temmuz'da oynanacak Türkiye-Avusturya maçında Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Türkiye-Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını duyurdu.

Açıklamaya göre Türkiye-Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Dias, turnuvada daha önce Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere karşılaşmalarını yönetmişti.

Dias'ın yönetiminde 6 resmi maça çıkan A ve Türk takımları bu maçlarda galibiyet alamamıştı.

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

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