UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını duyurdu.



Açıklamaya göre Türkiye-Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.



Dias, turnuvada daha önce Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere karşılaşmalarını yönetmişti.



Dias'ın yönetiminde 6 resmi maça çıkan A Milli Takım ve Türk takımları bu maçlarda galibiyet alamamıştı.



Türkiye 0-2 Galler



Macaristan 1-0 Türkiye



Rusya 2-1 Türkiye



Monaco 3-1 Fenerbahçe



Marsilya 3-0 Eskişehirspor