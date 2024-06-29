UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak maçlarda hangi hakemlerin görev alacağını duyurdu.
Açıklamaya göre Türkiye-Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.
Dias, turnuvada daha önce Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere karşılaşmalarını yönetmişti.
Dias'ın yönetiminde 6 resmi maça çıkan A Milli Takım ve Türk takımları bu maçlarda galibiyet alamamıştı.
Türkiye 0-2 Galler
Macaristan 1-0 Türkiye
Rusya 2-1 Türkiye
Monaco 3-1 Fenerbahçe
Marsilya 3-0 Eskişehirspor
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