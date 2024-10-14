Türkiye Basketbol Ligi'nde sezona İlkan Karaman'ın adı verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 2024-2025 sezonuna trafik kazasında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ismini verdiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonuna, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın ismi verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde kalan haftaların '2024-2025 İlkan Karaman Sezonu' olarak oynatılmasını kararlaştırdı. Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.