Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edildi
08.11.2025 21:30
Anadolu Ajansı
AA
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına, 3 müsabakayla devam edildi.
Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şu şekilde:
Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 94-85
Göztepe-Kipaş İstiklalspor: 77-72
MKE Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 79-73
Bu arada Yalovaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı, ev sahibi ekibin sözleşmeli oyuncu sayısı 7'nin altında düştüğü için Türkiye Basketbol Federasyonu yönetmelikleri gereğince oynanmadı.