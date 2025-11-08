Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edildi

08.11.2025 21:30

Anadolu Ajansı

AA

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasına, 3 müsabakayla devam edildi.

Ligde bugün yapılan maçların sonuçları şu şekilde:
 

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler: 94-85
 

Göztepe-Kipaş İstiklalspor: 77-72
 

MKE Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa: 79-73
 

Bu arada Yalovaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı, ev sahibi ekibin sözleşmeli oyuncu sayısı 7'nin altında düştüğü için Türkiye Basketbol Federasyonu yönetmelikleri gereğince oynanmadı.

