Türkiye-Belarus ümit milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2004 yılı ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık kapsamında özel maçta Belarus ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de Türkiye-Belarus maçı hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, Türkiye-Belarus milli takım maçına dair bilgiler...



Türkiye-Belarus ümit milli maçı, 25 Mart Salı günü yapılacak.



Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.



Müsabakanın yayıncı kanal bilgisi henüz net değil.



ÜMİT MİLLİ TAKIM SON MAÇINI KAZANDI



Milliler, Alanya'da özel maçta karşılaştığı Kosova'yı 2-1 mağlup etmişti.



ELEME MAÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU



Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H grubunda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin oynayacağı karşılaşmalar, 9 Eylül'de başlayıp 6 Ekim 2026'da sona erecek.