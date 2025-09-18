Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan anlamlı eylem planı

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, son dönem Türkiye'de artan bisikletli ölümleriyle, bisiklet sürücülerinin trafikteki can güvenliği konusunun yeniden gündem olduğu vurgulandı.



Bisikletli Ulaşım, Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu olarak ilgili kurumlarla iş birliği içinde bisikletlilerin güvenliği için kapsamlı bir eylem planı hazırlandığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sıfır can kaybı vizyonuyla hazırlanan planın öne çıkan adımları kamu spotları ve farkındalık kampanyaları, eğitim müfredatına bisikletin eklenmesi, trafik denetimlerinin ve cezaların güçlendirilmesi, şehir içi hız sınırlarının düşürülmesi, güvenli antrenman koridorları ve ulusal bisiklet yolu ağının geliştirilmesi oldu. Federasyon ayrıca resmi yarışlar ve sosyal medya aracılığıyla bisikletli farkındalığını artırmaya devam edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu bu sürecin sürekli takipçisi olacak."