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Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabakanın ardından voleybolseverlerin gözü Brezilya ile olan maça çevrilecek. Peki,Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 5'nci sırada Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru'yu da 3-1 yenerek 3'te 3 yapmıştı. İşte, Türkiye-Brezilya voleybol maçı tarihi...

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Brezilya voleybol maçı 22 Eylül'⁬de yapılacak.

TSİ 10.00'da başlayacak maç TRT Spor ekranlarında olacak.

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLARA NASIL GİDER?

Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

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