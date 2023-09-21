Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Paris Olimpiyat Elemeleri)

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Parkeye galibiyet parolasıyla çıkacak olan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında kazanarak büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.



Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



FİLENİN SULTANLARI RAKİP TANIMIYOR



Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.



Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. İLK 2 SIRA KOTA KAZANACAK



Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor.