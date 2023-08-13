Türkiye-Bulgaristan basketbol milli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki ilk maçında İzlanda'yı 99-72 mağlup etti. Tüm gözler şimdi bu akşamki mücadelede olacak. İşte, Türkiye-Bulgaristan basketbol milli maçı hakkında bilgiler...



MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı bu akşam Bulgaristan ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.



Bulgaristan-Türkiye basketbol maçı TRT Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.



MİLLİLERİN EKSİKLERİ

Millilerde turnuva öncesinde sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu, Berke Büyüktuncel ve Furkan Haltalı kadrodan çıkarılan isimler oldu.



TURNUVA FORMATI



C ve D Grubu'nda ilk 2 sırayı alan takımlar, çapraz eşleşmeyle rakip olacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ülke, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılmaya hak kazanacak.



Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç'in yer aldığı D Grubu maçları da İstanbul'da oynanıyor.

