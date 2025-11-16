Türkiye-Bulgaristan maçı sonrası isyan: "Bizimle dalga geçiyorlar"
A Milli Takım'ın 2-0 mağlup ettiği Bulgaristan'da Filip Krastev, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.
Bursa'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla ay-yıldızlılar oldu.
Bulgaristan cephesinde maç sonu hüzün yaşanırken, orta saha oyuncusu Filip Krastev'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
“MENTAL OLARAK ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIZ”
Elemelerde puanı bulunmayan ve sadece 1 gol atmasının yanı sıra kalesinde 18 gol gören Bulgaristan'da Krastev, "Milli takıma geldiğimden beri mental olarak çökmüş durumda olduğumuzu görüyorum. Birbirimize güvenmiyoruz, bunun değişmesi gerekiyor. Bizi eleştirenler de bizden farklı değil. Hepimizin birbirine destek olması ve inanması gerekiyor. Olmamız gereken yerde değiliz." dedi.
Filip Krastev, Türkiye-Bulgaristan maçında Arda Güler ile ikili mücadelede.
“BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR, ALAY KONUSU OLUYORUZ”
Takım için eleştirilerde bulunan Krastev, "Devleti temsil eden bir ürünüz.Televizyon karşısında bizleri izleyenlerden hiçbir farkımız yok. Bu kadar kötü olunca insanlar bizimle dalga geçiyor ve alay konusu oluyoruz. Bu da tüm devletin alay konusu olduğu sonucuna çıkıyor. Bu değişmeli! Kiminle dalga geçiyorlar? Tüm Bulgarlara yapılan bir şey bu." ifadelerini kullandı.