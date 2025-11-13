Türkiye-Bulgaristan maçına İskoç hakem

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmada İskoç hakem Nicholas Walsh düdük çalacak.



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de konuk edecek.



Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.