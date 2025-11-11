Türkiye-Bulgaristan milli maçı ne zaman? A Milli Takım E Grubu'nda liderlik peşinde

2026 Dünya Kupası Elemeleri 5. hafta heyecanıyla başlıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. 9 puanla E Grubu'nda ikinci sırada yer alan A Milli Takım, taraftarı önünde kazanmak ve grup liderliği şansını son haftaya kadar sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan milli maçı ne zaman oynanacak?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım, gruptaki 5. maçına 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan karşısında çıkacak.

Saat 20.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.