Türkiye-Bulgaristan milli maçı ne zaman? A Milli Takım E Grubu'nda liderlik peşinde
11.11.2025 16:22
NTV - Haber Merkezi
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak.
2026 Dünya Kupası Elemeleri 5. hafta heyecanıyla başlıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahasında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. 9 puanla E Grubu'nda ikinci sırada yer alan A Milli Takım, taraftarı önünde kazanmak ve grup liderliği şansını son haftaya kadar sürdürmek istiyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan milli maçı ne zaman oynanacak?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Takım, gruptaki 5. maçına 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan karşısında çıkacak.
Saat 20.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Takım'ın gol sonrasında sevinç görüntüsü.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)