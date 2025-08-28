Türkiye-Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 Avrupa Şampiyonası

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası bu yıl Letonya, Polonya, Finlandiya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ev sahipliğinde düzenleniyor. Türkiye, A Grubu’nda Letonya, Estonya, Sırbistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele ediyor. Her galibiyet, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek.



TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.



Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.



İLK MAÇTA LETONYA'YI DEVİRDİ



Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu.



A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.