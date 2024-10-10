Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda Suat Çelen yeniden başkan seçildi

Türkiye Cimnastik Federasyonunun olağan seçimli genel kurulunda Suat Çelen, yeniden başkanlığa seçildi.



Federasyonun 6. Olağan Genel Kurul ve 5. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da yapıldı.



Genel kurula, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Al-Tabba, federasyon görevlileri ile diğer ilgililer katıldı.



Mevcut başkan Suat Çelen, 170 delegenin oy kullandığı seçime tek aday olarak girdi. Kullanılan oyların 159'unu alan Çelen, yeniden federasyon başkanlığına getirildi.



Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, federasyonun yönetim ve denetim kurulu raporları da ibra edildi.

Suat Çelen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ahmet Çotuk, Cumhur Özçelik, Deniz Varol, Hakan Ünal, İsmail Göktekin, Mehmet Günbaş, Nataliya İmga, Onur Çağlar, Tolga Atıcı ve Yasemin Üner yer aldı.



"HEP BİRLİKTE BÜYÜK ADIMLAR ATTIK"



Suat Çelen, genel kurulda yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

İlk aday olduğunda delegelere bazı sözler verdiğini anımsatan Çelen, "Bugün gururla söylüyorum ki birçok hayal gerçeğe dönüştü. Sahada ter döken her sporcu, verdiği emeğin karşılığını başarılarla aldı. Hep birlikte büyük adımlar attık, imkansız görünen birçok şeyi başardık. Ancak biliyorum ki daha yapacak çok işimiz ve ulaşacak çok hedefimiz var." diye konuştu.