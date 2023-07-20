Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final maçı ne zaman? Filenin Efeleri'nin maç tarihi belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz'da Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek. İşte, Filenin Efeleri'nin maç tarihi...



Organizasyon, 8 takımın katılımıyla düzenlenecek. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Ukrayna-Çin karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.



FİLENİN EFELERİNİN MAÇI NE ZAMAN?



Filenin Efeleri, çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.



TURNUVA HAKKINDA



Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.



FIVB Challenger Kupası’ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:



Katar-Tayland



Tunus-Şili



Ukrayna-Çin