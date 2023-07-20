NTV.COM.TR’ye geri dön

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final maçı ne zaman? Filenin Efeleri'nin maç tarihi belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu. Filenin Efeleri'nin Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi şimdi voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması ne zaman?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final maçı ne zaman? Filenin Efeleri'nin maç tarihi belli oldu

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz'da Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’nda mücadele edecek. İşte, Filenin Efeleri'nin maç tarihi...

Organizasyon, 8 takımın katılımıyla düzenlenecek. Milliler, rakibini elemesi halinde yarı finalde Ukrayna-Çin karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

FİLENİN EFELERİNİN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Efeleri, çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.

TURNUVA HAKKINDA

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

FIVB Challenger Kupası’ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Katar-Tayland

Tunus-Şili

Ukrayna-Çin

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...