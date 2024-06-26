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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu. İkinci rakbimiz ise Dominik Cumhuriyeti olacak. Voleybolseverler şimdiden bu maça dair araştırmalarına başladı. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Olimpiyat voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak. İlk maç Hollanda ile ikinci maç ise Dominik Cumhuriyeti ile olacak. İşte, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hakkında bilgiler...

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı, 1 Ağustos'ta yapılacak.

TSİ 10.00'da başlayacak müsabakanın, TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

FİLENİN SULTANLARI PROGRAMI

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

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