Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? (2024 Paris Olimpiyatları)

2024 Paris Olimpiyatları etabı C Grubu 2. maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman?



TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.



Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.



Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI



29 Temmuz



10.00 Türkiye-Hollanda (TRT Spor)



1 Ağustos



10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor)



4 Ağustos



10.00 Türkiye-İtalya (TRT Spor)



8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.