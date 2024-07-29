Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? (2024 Paris Olimpiyatları)

2024 Paris Olimpiyatları etabı C Grubu 2. maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman?
TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.
Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda (TRT Spor)
1 Ağustos
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor)
4 Ağustos
10.00 Türkiye-İtalya (TRT Spor)
8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- A Milli Kadın Voleybol Takımı
- Türkiye
- Voleybol
- Dominik
- Maç