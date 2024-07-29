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Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? (2024 Paris Olimpiyatları)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 2. maçına Dominik Cumhuriyeti karşısında çıkacak. Olimpiyatlarda oynadığı ilk maçta 2-0'lık skordan muhteşem bir geri dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni de yenerek madalyaya adım adım yaklaşmak istiyor. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? (2024 Paris Olimpiyatları)

2024 Paris Olimpiyatları etabı C Grubu 2. maçında, Türkiye A Milli Kadın Takımı, Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak.

Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI  PROGRAMI

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda (TRT Spor)

1 Ağustos

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor)

4 Ağustos

10.00 Türkiye-İtalya (TRT Spor)

8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

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