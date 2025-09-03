Türkiye, Dünya Kupası yolunda ilk maçına çıkıyor: Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar yarın başlayacak.



Elemelerde 5 takımlı 6 grupta ise maçlar mart ayında başlamıştı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.



Ay-yıldızlı takım, ilk maçında yarın Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.



54 ülkenin yer aldığı eleme grubu karşılaşmaları, kasım ayında tamamlanacak.



GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK



ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.



Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.



Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar şöyle:



A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.