Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İhtimaller denizinde bir mucize gerek
16.11.2025 09:07
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı yenerek Dünya Kupası yolunda play-off'u garantilemesinin ardından turnuvaya direkt gitme ihtimali de ufak bir ışık hüzmesi olarak önümüze çıkıyor...
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Takım ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.
Bursa'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla ay-yıldızlılar oldu.
Milliler, bu skorun ardından Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti.
Bulgaristan zaferi sonrası A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na direkt katılma olasılığı da ufak bir mucize olarak öne çıkıyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella.
İSPANYA'YA KARŞI 7-0 KAZANMAK GEREKİYOR
Milliler, E Grubu'nun son maçında deplasmanda İspanya'yı 7-0 mağlup etmesi halinde Dünya Kupası'na direkt katılım sağlayacak.
İkili değil, genel averajın bakıldığı elemelerde A Milli Takım'ın İspanya karşısındaki 7-0'lık olası zaferi averajı eşitleyecek ve atılan gol sayısı sayesinde direkt Dünya Kupası yolu açılacak.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun golü sonrası A Milli Takım'ın yaşadığı sevinç
PLAY-OFF NASIL ŞEKİLLENECEK?
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.