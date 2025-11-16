Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İhtimaller denizinde bir mucize gerek

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Takım ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla ay-yıldızlılar oldu.

Milliler, bu skorun ardından Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etti.

Bulgaristan zaferi sonrası A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na direkt katılma olasılığı da ufak bir mucize olarak öne çıkıyor.