Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda 3 madalyayı garantiledi

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası, bugün yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Şeyma Düztaş, +80 kiloda bronz madalya elde etti. Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ise bugün altın madalya almak için ringe çıkacak. Böylece Türkiye, şampiyonada 3 madalyayı garantilemiş oldu.



Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile Türkiye saati ile 15.30'da karşılaşacak. Son dünya şampiyonasında final oynayan Büşra, altın madalya için ter dökecek.



Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu Buse Naz ise 51 kilo finalinde kendisi gibi dünya şampiyonluğu unvanı bulunan Kazak sporcu Alua Balkibekova ile ringe çıkacak.