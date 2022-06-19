Türkiye, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'ndan 23 madalya ile döndü

Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 5'i altın 23 madalyayla tamamladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.06.2022 - 00:23

Türkiye, Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'ndan 23 madalya ile döndü

Dünya Yıldızlar Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı 5'i altın 23 madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +81 kiloda mücadele eden Fatma Gül Çevik, koparmada 99, silkmede 120 ve toplamda ise 219 kiloyla 3 gümüş madalya elde etti.

Milli sporculardan Tuana Süren ise silkmede 116, toplamda ise 211 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

'da 145'i kadın 289 sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular, 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere 23 madalya elde etti.

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