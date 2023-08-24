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Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman? Milli maç tarihi belli oldu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı'nın, Eskişehir’de karşılaşacağı rakibi Ermenistan ile yapacağı maçın tarihi merak konusu oldu. Futbolseverler bu heyecan dolu müsabakanın tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman?

Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman? Milli maç tarihi belli oldu

Elemeleri D Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımı'nın karşılaşacağı rakibi Ermenistan'ın aday kadrosu açıklandı. İşte, Türkiye-Ermenistan milli maçı hakkında son bilgiler...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye ile Ermenistan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında 8 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

Maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi henüz belli olmadı.

ERMENİSTAN'IN KADROSU BELLİ OLDU

Ukraynalı teknik direktör Oleksandr Petrakov tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Ognjen Cancarevic (FC Alashkert), Arsen Beglaryan (FC Ararat-Armenia), Stanislav Buchnev (FC Pyunik)

DEFANS: Varazdat Haroyan (FC Astana), Kamo Hovhannisyan (FC Astana), Georgiy Harutyunyan (FC Krasnodar), Nair Tiknizyan (FK Lokomotiv Moskva), André Calisir (IF Brommapojkarna), Styopa Mkrtchyan (NK Osijek), Zhirayr Margaryan (FC Urartu), Erik Piloyan (FC Urartu), Sergey Muradyan (FC Noah), Taron Voskanyan (FC Alashkert)

ORTA SAHA: Eduard Spertsyan (FC Krasnodar), Tigran Barseghyan (ŠK Slovan Bratislava), Vahan Bichakhchyan (MKS Pogon Szczecin), Lucas Zelarayan (Al-Fateh SC), Ugochukwu Iwu (FC Rubin), Artak Dashyan (FC Pyunik), Wbeymar Angulo (FC Alashkert), Artur Serobyan (FC Ararat-Armenia)

FORVET: Norberto Briasco Balekian (CA Boca Juniors), Sargis Adamyan (1.FC Köln), Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach

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