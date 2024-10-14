Türkiye Eskrim Federasyonunun yeni başkanı Abdurrahman Karataş oldu

Ankara'da yapılan Türkiye Eskrim Federasyonu 6'ncı olağan ve 9'ncu Mali Genel Kurulu'nda Abdurrahman Karataş ve Serkan Kavzan başkanlık için yarıştı.



Eskrim Federasyonu 6'ncı Olağan ve 9'ncu Mali Genel Kurulu'na 274 delegeden 251’i katıldı.

Abdurrahman Karataş 172 oy alarak 4 yıllığına Eskrim Federasyonunda yeni başkan seçildi. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının 31 ret oyuna rağmen ibra edildiği genel kurulda 3 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Serkan Kavzan ise 76 oyda kaldı.



Türkiye Eskrim federasyonu başkanlığına ilk defa seçilen Abdurrahman Karataş’ın yönetiminde;



Yusuf Barsbuga, Ahmet Hakan Hayber, Emir Özkurt, Ahmet Kılıç, Bilgehan Baydil, Ilgın Güçlüer Sürekçigil, Bahadır Öztürk, Uğur Dikici, İlker Ilgın ve Yücel Kazancıoğlu yer aldı.