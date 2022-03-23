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Türkiye EURO 2028 için aday oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 17:37

Türkiye EURO 2028 için aday oldu

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusu yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek" denildi.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

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