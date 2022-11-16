 Türkiye, EURO 2028 ve 2032'ye aday - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Türkiye, EURO 2028 ve 2032'ye aday

Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu. Ev sahibi ülkelerin gelecek yıl sonbaharda açıklanması bekleniyor.

Türkiye, EURO 2028 ve 2032'ye aday

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 şampiyonalarına ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin, ön teklif dosyalarını sunduğu kaydedildi.

Türkiye, 2028 ve 2032 şampiyonaları için UEFA'ya teklif verirken; İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için dosya sundu.

Son teklif dosyasının teslim tarihi 12 Nisan 2023 olarak belirlendi. Ev sahibi ülkelerin gelecek yıl sonbaharda açıklanması bekleniyor.

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