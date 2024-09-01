Türkiye FIBA Kadınlar Dünya sıralamasında üç basamak geriledi

Paris 2024’te üst üste 8’inci ve toplamda 10’uncu şampiyonluğunu elde eden ABD, 883,3 puanla sıralamada zirvede kalmaya devam etti. Fransa ise finale çıkmasının ardından dört sıra yükselerek üçüncü sıraya yükseldi. Sıralamada ikinci olarak yer alan ülke ise Avustralya oldu.



Başka bir sıçrayış ise dört sıra yükselerek sıralamada ilk 10'a sekizinci sıradan giren Nijerya oldu. Grup aşamasında zaferini garantileyen Nijerya ilk kez iki galibiyet aldı ve ayrıca Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finallerde yer alan ilk Afrika ülkesi (erkek ve kadın) oldular.



Almanya da tarih yazdı ve Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finallere yükseldi ve iki grup aşaması galibiyeti elde etti. Sonuç olarak, sekiz sıra yükselerek sıralamada 13’üncülüğe yerleştiler. Bir diğer başarı da Paris 2024'te çeyrek finallere katılan Sırbistan'dan geldi. Sıralamalardaki yerlerini 10’unculuktan 9’uncu sıraya yükselttiler.



Ayrıca Meksika ve Ruanda'daki FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Ön Eleme Turnuvaları’nda başarılı olan takımlardan da yükselenler oldu. Çekya, Meksika'daki turnuvayı kazandıktan sonra FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Elemeleri için bir bilet almanın yanı sıra, iki sıra yükselerek şimdi 21’inciliğe yerleşti. Ayrıca, Macaristan Kigali'deki turnuvayı kazanarak sıralamada bir sıra yükselerek 15’inci oldu.



Sıralamada ilk 20’de yer alan ülkeler şu şekilde:



1. ABD 883,3 puan

2. Avustralya 715,4 puan

3. Fransa 706,4 puan

4. Çin 700 puan

5. İspanya 694,9 puan

6. Belçika 684,1 puan

7. Kanada 658 puan

8. Nijerya 631 puan

9. Sırbistan 627,1 puan

10. Japonya 606,6 puan

11. Brezilya 565,9 puan

12. Porto Riko 521,7 puan

13. Almanya 493,8 puan

14. Kore 448,5 puan

15. Macaristan 377,6 puan

16. İtalya 371,1puan

17. Türkiye 345,6 puan

18. Yunanistan 333 puan

19. Bosna Hersek 332,7 puan

20. Mali 326,7 puan







