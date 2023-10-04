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Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçında Japonya'ya 3-0 yenildi. 78 dakika süren maçın ilk setinde 25-15 ile geride kalan Türkiye, 2. ve 3. setlerde 25-20 ve 25-19 ile geride kalarak maçı 3-0 bitirdi. Şimdi tüm gözler Kuzey Avrupa'nın güçlü ekibi Finlandiya ile yapılacak maçta olacak. Peki, Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


A Milli Erkek Takımı Japonya'ya 3-0 yenildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ev sahibi takım, 3. galibiyetini aldı. Türkiye ise gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı. Sıradaki rakip ise Finlandiya. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek. İşte, Türkiye-Finlandiya voleybol maçı hakkında bilgiler...

Türkiye, gruptaki 5. karşılaşmasını 6 Ekim Cuma günü TSİ 04.00'te Finlandiya ile oynayacak.

Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.

KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

6 Ekim Cuma:

04.00 Türkiye-Finlandiya

7 Ekim Cumartesi:

04.00 Türkiye-Mısır

8 Ekim Pazar:

07.00 Türkiye-Tunus

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