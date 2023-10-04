Türkiye-Finlandiya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



A Milli Erkek Voleybol Takımı Japonya'ya 3-0 yenildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ev sahibi takım, 3. galibiyetini aldı. Türkiye ise gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı. Sıradaki rakip ise Finlandiya. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek. İşte, Türkiye-Finlandiya voleybol maçı hakkında bilgiler...



Türkiye, gruptaki 5. karşılaşmasını 6 Ekim Cuma günü TSİ 04.00'te Finlandiya ile oynayacak.



Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.



KALAN MAÇLARIN PROGRAMI



6 Ekim Cuma:



04.00 Türkiye-Finlandiya



7 Ekim Cumartesi:



04.00 Türkiye-Mısır



8 Ekim Pazar:



07.00 Türkiye-Tunus