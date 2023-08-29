Türkiye-Fransa erkekler voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? "Filenin Efeleri" parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki müsabakalarına başlıyor. Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak. İşte, Türkiye-Fransa erkekler voleybol maçı hakkında bilgiler...



MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?



Türkiye-Fransa erkekler voleybol maçı 30 Ağustos'ta yapılacak.



İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:



1 Eylül Cuma:



16.00 Romanya-Türkiye



2 Eylül Cumartesi:



17.30 Türkiye-Yunanistan



4 Eylül Pazartesi:



20.00 Portekiz-Türkiye



5 Eylül Salı:



20.00 Türkiye-İsrail



HANGİ OYUNCULAR KADRODA YER ALIYOR?



Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan



Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz



Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija



Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç



Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar



ORGANİZASYON HAKKINDA



Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.



Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.



Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.



ŞAMPİYONADA GRUPLAR



Şampiyonada gruplar şu şekilde:



A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre



B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna



C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda



D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya