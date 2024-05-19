Türkiye-Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları, VNL'in 3. haftasında İtalya ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Filenin Sultanları, bu akşam Fransa karşısında 4. hafta maçına çıkacak. İşte, Türkiye-Fransa voleybol maçı hakkında bilgiler...



TÜRKİYE-FRANSA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?



Milliler, ilk haftadaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Fransa ile karşılaşacak.



Maç Antalya'da oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalında yayınlanacak.



TÜRKİYE-İTALYA MAÇINDAN NOTLAR



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı. Antalya Spor Salonu’nun tamamını dolduran seyirciler müsabaka boyunca ay yıldızlılara destek oldu.



Karşılaşmanın ilk seti iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti. İtalya setin sonlarına doğru farkı 4 sayıya kadar çıkartsa da Filenin Sultanları4 sayılık seri ile durumu 24-24’e getirdi. Ay yıldızlılar seti 27-25 kazanarak durumu 1-0’a getirdi.



İkinci sete geride başlayan milli takım, setin büyük bölümünü geride götürdü. Ay yıldızlılar Vargas’ın sayılarıyla İtalya’yı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı ve seti 25-21 kaybetti. Üçüncü sete hızlı başlayan Filenin Sultanları üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Çok hızlı toparlanan İtalya, seti 25-21 kazanarak durumu 2-1’e getirdi.



Dördüncü sete kötü başlayan ay-yıldızlılara karşı İtalya setin bazı bölümlerinde farkı 8 sayıya kadar çıkardı. Milli takım son anlarda geri dönmeye çalışsa da İtalya’nın sayılarına engel olamadı ve seti 25-19, toplam 101 dakika süren maçı da 3-1 kaybetti. Karşılaşmada Vargas 30 sayı ile Türkiye’nin, Antropova ise 16 sayı ile İtalya’nın en skorer isimleri oldu.