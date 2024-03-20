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Türkiye Futbol Federasyonu'nda ilk istifa!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda TFF 1. Lig kulüplerinden sorumlu Talat Papatya'nın üst üste yaşanan gerginliklerin ardından istifa ettiği öğrenildi. Ayrıca TFF'deki bazı yöneticilerin son dönemde gerçekleşen olaylardan dolayı yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda ilk istifa!

Türk futbolunda üst üste yaşanan gerginlikler, stad içinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu () 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi.

TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor.

TFF'deki yöneticilerden bazılarının; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında.

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