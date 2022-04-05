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Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Haberler - İHA 05.04.2022 - 14:24 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 15:11

Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim tarihi belli oldu

Türkiye Federasyonu'nda Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi. Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan 16 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da seçilecek.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Servet Yardımcı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantıda olağan seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimi ile birlikte olağan genel kurul gerçekleştirilecektir." denildi.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı duyuruldu.

TFF' DE 2 İSTİFA DAHA

TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve yönetim kurulu üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

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