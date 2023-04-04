Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ligden çekilen takımlarla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesiyle bu takımları maçları hakkında tartışmalar sonrası yeni bir açıklama yayınladı.



Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan ve 12.02.2023 tarihinde TFF resmi web sitesinden duyurulan kararlar kamuoyuna ilan edilmiştir.



Bu tarihten itibaren, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bağımsız yargı kurullarından Tahkim Kurulu'na hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır.



Ayrıca Sayın Başkanımızın dün gerçekleştirilen basın toplantısında da tekrar ettiği üzere 11 Süper Lig Kulübümüzün TFF'nin almış olduğu kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız."

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'YE YANIT



TFF'nin açıklaması sonrası Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ayrıcalık değil, Adalet istiyoruz" denildi.