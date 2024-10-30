Türkiye-Galler maçı ne zaman? A Milli Takım maç programı
A Milli Takım, Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde maçlarına devam ediyor. Son olarak İzlanda'yı mağlup eden milli takımın bir sonraki rakibi ise Galler olacak. Sahasında Galler'i konuk edecek milli takımın bu heyecan dolu maçının ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman?
İzlanda’yı 4-2 yenerek Uluslar B ligi 4. grupta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımın bir sonraki rakibi Galler olacak. Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korumak istiyor. UEFA Uluslar Ligi’nde ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İşte, Türkiye-Galler maçı tarihi...
TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynacak.
Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.
SON RAKİP KARADAĞ
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde son mücadelesine Karadağ deplasmanında çıkacak.
Bu müsabaka ise 19 Kasım’da oynanacak.
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