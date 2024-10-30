Türkiye-Galler maçı ne zaman? A Milli Takım maç programı

İzlanda’yı 4-2 yenerek Uluslar B ligi 4. grupta liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımın bir sonraki rakibi Galler olacak. Puanını 10'a yükselten milli takım, 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korumak istiyor. UEFA Uluslar Ligi’nde ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İşte, Türkiye-Galler maçı tarihi...



TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Galler maçı, 16 Kasım günü saat 20.00'de oynacak.



Müsabaka, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.



SON RAKİP KARADAĞ



A Milli Takım Uluslar Ligi’nde son mücadelesine Karadağ deplasmanında çıkacak.



Bu müsabaka ise 19 Kasım’da oynanacak.

